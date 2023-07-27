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Сегодня, 21:01

Свентек: «Мне кажется, я закончу в 30 с лишним. В жизни есть много классных занятий»

Свентек думает, что закончит карьеру в 30 с лишним лет
Ана Горшкова
Корреспондент
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Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Свентек ответила на вопрос, когда планирует завершить карьеру.

«Могу сказать болельщикам, что им нет смысла об этом думать, потому что я сама об этом не думаю. Мне кажется, я закончу в 30 с лишним. В жизни есть много классных занятий, много проектов, которые я держу в голове и которые были бы интересны мне в будущем, но сейчас я не могу посвящать им очень много времени, потому что погружена в теннис. Думаю, если у меня и дальше будут появляться такие идеи, то в будущем я смогу построить новую карьеру», — приводит слова Свентек польское издание Przeglad Sportowy.

22-летняя Свентек — победительница четырех турниров «Большого шлема» и 14 турниров WTA в одиночном разряде. Она занимает первое место в мировом рейтиге с 4 апреля 2022 года.

Теннис
Ига Свентек
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