Свентек — о победе над Павлюченковой: «Я просто стараюсь играть в свой лучший теннис»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой (0:6, 0:6) в матче второго круга турнира WTA 1000 в Риме.

«Когда я играю в таких матчах, я просто стараюсь быть сосредоточенным. На самом деле, очень трудно быть сосредоточенным, когда ты думаешь [о счете]. Поэтому я пытаюсь вспомнить, что помогло мне добиться такого хорошего результата, что я должна делать, чтобы продолжать играть так же хорошо. Я просто хочу быть последовательной в этом. На мой взгляд, счет не имеет никакого значения и не влияет на мое самочувствие на корте. Я просто стараюсь играть в свой лучший теннис, независимо от счета», — приводит слова Свентек сайт WTA.

Свентек в третьем круге сыграет с победительницей матче Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США).