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Сегодня, 19:55

Свентек — о победе над Павлюченковой: «Я просто стараюсь играть в свой лучший теннис»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу над россиянкой Анастасией Павлюченковой (0:6, 0:6) в матче второго круга турнира WTA 1000 в Риме.

«Когда я играю в таких матчах, я просто стараюсь быть сосредоточенным. На самом деле, очень трудно быть сосредоточенным, когда ты думаешь [о счете]. Поэтому я пытаюсь вспомнить, что помогло мне добиться такого хорошего результата, что я должна делать, чтобы продолжать играть так же хорошо. Я просто хочу быть последовательной в этом. На мой взгляд, счет не имеет никакого значения и не влияет на мое самочувствие на корте. Я просто стараюсь играть в свой лучший теннис, независимо от счета», — приводит слова Свентек сайт WTA.

Свентек в третьем круге сыграет с победительницей матче Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США).

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Ига Свентек
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