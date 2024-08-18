Свентек — о победе над Андреевой: «Мне показалось, что мы играем на одном уровне»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу над российской теннисисткой Миррой Андреевой (4:6, 6:3, 7:5) в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Цинциннати.

«Она играет и ведет себя так, будто она старше. Мне показалось, что мы играем на одном уровне. Матч был очень напряженным. В конце каждое очко имело значение. Матч точно был непростым» — сказала Свентек на корте.

23-летняя полька вышла в полуфинал на 6 из 7 турниров WTA 1000 в этом сезоне. Следующей ее соперницей станет Арина Соболенко. Счет в личных встречах 8-3 в пользу Свентек.