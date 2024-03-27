Свентек — о поражении от Александровой: «Она провела потрясающий матч»

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала поражение от россиянки Екатерины Александровой (4:6, 2:6) в четвертом круге турнира WTA 1000 в Майами.

«Конечно, я разочарована, потому что думала, что здесь, в Майами, буду играть лучше. Но она провела потрясающий матч, и, конечно, она была лучшим игроком. Мне было трудно принимать ее подачу. Я немного напряглась, когда не смогла хорошо принять подачу», — приводит слова Свентек Tennis World USA.

В четвертьфинале турнира в Майами Александрова встретится с американкой Джессикой Пегулой.