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18 мая, 12:21

Свентек: «Во втором сете я получила травму бедра. Диагностика продолжается»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек прокомментировала травму, которую получила в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме.

Первая ракетка мира снялась с матча против Елены Рыбакиной при счете 6:2, 6:7(3), 2:2.

«Уверена, вы думаете о том, что произошло прошлой ночью. Мы это выясняем. Во втором сете я получила травму бедра. Диагностика продолжается, мы получим больше информации в ближайшие дни. Буду держать вас в курсе», — написала Свентек в Twitter.

В полуфинале турнира Рыбакина встретится с представительницей Латвии Еленой Остапенко.

Теннис
Елена Рыбакина
Ига Свентек
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