Свентек: «Стремлюсь к тому, чтобы быть в оптимальной форме на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Ига Свентек рассказала о своем физическом состоянии после выхода в полуфинал турнира WTA 500 в Штутгарте. Полька проводит первый турнир после травмы ребра.

«Чувствую себя хорошо. Как вы могли заметить, в плане физики я выдержала весь матч. Конечно, мы стремимся к тому, чтобы быть в оптимальной форме на «Ролан Гаррос». Надеюсь, с каждым турниром я буду чувствовать себя все лучше», — приводит слова Свентек сайт WTA.

Также 21-летняя теннисистка поделилась ожиданиями от матча против Онс Жабер в полуфинале.

«Когда ты играешь с Онс, ты не ждешь легкой прогулки. Матчи с ней всегда отличаются от всех остальных. Нужно готовиться к разным стилям игры. Я просто надеюсь, что проведу хороший матч, ведь я очень рада, что вернулась и снова могу чувствовать эти эмоции. Перерыв был не очень длинным, но я соскучилась по матчам и турнирам», — сказала Свентек.