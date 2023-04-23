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Сегодня, 10:04

Свентек: «Точно не жду, что матч с Соболенко будет простым»

Виталий Косик
Корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о предстоящей встрече с белорусской спортсменкой Ариной Соболенко в финале грунтового турнира в Штутгарте.

«В этом сезоне Арина демонстрирует уверенность. Так что будет тяжело. У нее огромный опыт, это будет третий финал для нее здесь. Я точно не жду, что матч будет простым. Я буду играть на 100%, а там посмотрим. Я ничего не жду», — приводит слова Свентек The Tennis Letter.

Встреча спортсменок состоится сегодня, 23 апреля, начало — 14.00 мск.

Теннис
Арина Соболенко
Ига Свентек
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