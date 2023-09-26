Свентек: «Мне нужно еще пару лет, чтобы научиться лучше играть на траве»

Польская теннисистка Ига Святек рассказала о том, сможет ли она в будущем выиграть хотя бы один турнир на траве.

«Мне нужно еще пару лет, чтобы научиться лучше играть на траве. Мне 22 года, так что у меня еще много времени, возможно, больше 10 лет. Я делаю все возможное, чтобы выигрывать каждый турнир, в котором участвую. Я не тороплю события. Я горжусь и довольна тем, что в этом году удалось сыграть на двух турнирах и выйти в полуфинал в Бад-Хомбурге и в четвертьфинал Уимблдона. Это большой шаг», — приводит слова Свентек Tennis World USA.

22-летняя полячка Свитек имеет четыре победы на турнирах «Большого шлема» и 15 титулов WTA, но на траве она еще не побеждала.