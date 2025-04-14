Хромачева и Носкова обыграли Блинкову и Грачеву на турнире в Руане

Российская теннисистка Ирина Хромачева и чешка Линда Носкова переиграли россиянку Анну Блинкову и Варвару Грачеву, представляющую Францию, в первом круге турнира в Руане в парном разряде — 6:3, 6:2 Игра продолжалась 1 час 9 минут. Следующие соперницы Хромачевой и Носковой определятся в противостоянии Эден Сильва/Кимберли Циммерманн (Великобритания/Бельгия) — Бернарда Пера/Елена-Габриэла Русе (США/Румыния). Руан (Франция) Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole Призовой фонд 275 094 долларов Закрытые корты, грунт Парный разряд Первый круг Ирина Хромачева/Линда Носкова (Россия/Чехия, 1) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия/Франция) — 6:3, 6:2