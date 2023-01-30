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Сегодня, 19:33

Мугуруса проиграла в первом круге турнира WTA в Лионе

Руслан Минаев
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Испанка Гарбинье Мугуруса проиграла чешке Линде Носковой в первом круге турнира WTA в Лионе (Франция) — 1:6, 4:6. Матч длился 1 час 14 минут.

Это шестое поражение подряд для двукратной победительницы турниров «Большого шлема». Ранее 29-летняя испанка вылетела в первом круге Australian Open, проиграв бельгийке Элизе Мертенс (6:3, 6:7, 1:6).

Во втором круге Носкова сыграет с египтянкой Майар Шериф.

Лион (Франция)

Турнир WTA Open 6e Sens Metropole de Lyon

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Линда Носкова (Чехия, Q) — Гарбинье Мугуруса (Испания, WC) — 6:1, 6:4

Теннис
Гарбинье Мугуруса
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Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лионе