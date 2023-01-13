Итальянка Коччаретто впервые вышла в финал турнира WTA

Итальянская теннисистка Элизабетта Коччаретто вышла в финал турнира WTA 250 в Хобарте.

21-летняя спортсменка в полуфинале обыграла представительницу США Софию Кенин со счетом 7:5, 4:6, 6:1. Теннисистки провели на корте 2 часа 8 минут.

67-я ракетка мира Коччаретто 9 рад подала на вылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету 280-й ракетки мира Кенин — 2 эйса, 4 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Итальянка впервые в карьере вышла в финал турнира WTA. За счет этого она дебютирует в топ-50 — на 49-й строчке в случае поражения в финале и на 45-й в случае победы.

В финале Коччаретто сыграет с победительницей матча Анна Блинкова (Россия) — Лорен Дэвис (США).

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Элизабетта Коччаретто (Италия) — София Кенин (США, WC) — 7:5, 4:6, 6:1