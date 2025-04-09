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9 апреля, 15:33

ITF разъяснила процедуру смены спортивного гражданства для Касаткиной

Камила Абдурахманова
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В ITF пояснили порядок допуска теннисистки Дарьи Касаткиной к выступлениям за сборную Австралии, сообщает ТАСС.

«Правила ITF предусматривают разные процедуры для определения национальной принадлежности игрока в индивидуальных и командных соревнованиях. Для участия в Кубке Билли Джин Кинг или Кубке Дэвиса игрок должен соответствовать ряду требований, включая отсутствие предыдущих выступлений за другую страну в этих турнирах.

При несоответствии требованиям национальная федерация может подать запрос на исключение во внутреннюю арбитражную комиссию ITF. Комиссия рассматривает все обстоятельства перед принятием решения. Сроки рассмотрения варьируются в зависимости от конкретного случая», — рассказали в ITF.

27-летняя Касаткина занимает 14-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Источник: ТАСС
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Теннис
Дарья Касаткина
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