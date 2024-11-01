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Сегодня, 16:20

Иванишевич станет новым тренером Рыбакиной

Алина Савинова
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Хорватский специалист Горан Иванишевич будет новым тренером казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сообщила 5-я ракетка мира на пресс-конференции перед Итоговым турниром WTA.

Иванишевич и Рыбакина начнут работать вместе в межсезонье.

В марте этого года хорват прекратил сотрудничество с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем. Рыбакина в августе, перед стартом US Open, рассталась с тренером Стефано Вуковым, с которым работала на протяжении пяти лет.

25-летняя Рыбакина является победительницей одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Уимблдон-2022). Всего на ее счету восемь титулов на уровне WTA.

Теннис
Горан Иванишевич
Елена Рыбакина

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