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Сегодня, 16:14

Кафельников назвал отличными результаты 15-летней Андреевой на турнире в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников заявил, россиянка Мирра Андреева показывает отличные результаты на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Во втором круге 15-летняя Андреева победила 14-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад Майю со счетом 7:6 (8:6), 6:3.

«Мирра молодец, обыграла 14-ю ракетку мира — это отличный результат. История тенниса знает много случаев, когда девушки в 15 лет выступали на турнирах Большого шлема, например, Мартина Хингис, Моника Селеш. Понятно, что Мирре до их уровня еще далеко, но мы будем за нее болеть и надеяться на то, что у нее впереди будет много побед», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

Андреева стала седьмой теннисисткой в возрасте до 16 лет, обыгравшей соперницу из топ-20 в 21 веке.

В третьем круге турнира 15-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, Q) — Магда Линетт (Польша, 17).

Источник: ТАСС
Теннис
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
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