Кафельников — о победе Андреевой над Линетт: «Это говорит о том, что Мирра совершенствуется»

Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянки Мирры Андреевой над Магдой Линетт из Польши в матче 1/16 финала турнира в Мадриде.

«Каждый спортсмен уникален. Глупо сравнивать Андрееву с кем-то. Я не провожу никаких параллелей. Главное, что показывает хорошие результаты. Это говорит о том, что она совершенствуется. Ее победы не могут не радовать. Сейчас нужно наслаждаться тем, что Мирра выиграла три матча и получила рейтинговые очки. С этой стороны это очень хорошо», — приводит Sport24 слова Кафельникова.

В 1/8 финала турнира Андреева сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Матч пройдет 1 мая в 12.00 по московскому времени.