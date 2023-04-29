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Сегодня, 20:39

Кафельников — о победе Андреевой над Линетт: «Это говорит о том, что Мирра совершенствуется»

Алина Савинова
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Бывший российский теннисист Евгений Кафельников прокомментировал победу россиянки Мирры Андреевой над Магдой Линетт из Польши в матче 1/16 финала турнира в Мадриде.

«Каждый спортсмен уникален. Глупо сравнивать Андрееву с кем-то. Я не провожу никаких параллелей. Главное, что показывает хорошие результаты. Это говорит о том, что она совершенствуется. Ее победы не могут не радовать. Сейчас нужно наслаждаться тем, что Мирра выиграла три матча и получила рейтинговые очки. С этой стороны это очень хорошо», — приводит Sport24 слова Кафельникова.

В 1/8 финала турнира Андреева сыграет со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Матч пройдет 1 мая в 12.00 по московскому времени.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-04-29-kafelnikov-o-pobede-16-letney-andreyevoy-mirra-sovershenstvuyetsya-glavnoye-chto-pokazyvayet-khoroshiye-rezultaty
Теннис
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
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