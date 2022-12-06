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Сегодня, 18:34

Кафельников — об американском тренере Боллетьери: «Он много сделал для тенниса»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил вклад американского тренера Ника Боллетьери в развитие тенниса.

«Я неоднократно встречался с игроками из его академии. Действительно, это утрата. Ник много вложил в свою академию во Флориде, где я был неоднократно. Он много сделал для тенниса», — приводит «РБ Спорт» слова Кафельникова.

5 декабря стало известно, что Боллетьери скончался в возрасте 91 года после продолжительной болезни на фоне проблем со здоровьем.

Под руководством американского специалиста тренировались 12 ракеток мира, среди которых Мария Шарапова, Винус и Серена Уильямс, Моника Селеш, Мартина Хингис, Андре Агасси и Борис Беккер.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-bollet-eri-mnogo-sdelal-dlya-tennisa/
Теннис
Евгений Кафельников
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