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Сегодня, 14:51

Кафельников поделился ожиданиями от игры Мирры Андреевой в новом сезоне

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил прорыв российской теннисистки Мирры Андреевой в рейтинге WTA по итогам сезона-2023.

«Мирру абсолютно заслуженно признали лучшим новичком сезона. Это доказано ее результатами, она прыгнула на 300 с лишним позиций в рейтинге. Ее оценивают как одну из фаворитов Australian Open? Не знаю, как это комментировать, наверное, так и есть. Масса примеров, когда девочки 16-17 лет выигрывали турниры Большого Шлема, все возможно. Мы можем ждать от нее побед в новом сезоне», — цитирует Кафельникова Metaratings.ru.

Андреева в этом году поднялась на 359 позиций в рейтинге WTA — с 405-го на 46-е место.

В мае 2023-го россиянка впервые вышла в основную сетку турнира «Большого Шлема», где дошла до 3-го раунда. Также она добралась до 4-го раунда Уимблдона и 2-го раунда US Open.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafelnikov-mirru-andreevu-absolyutno-zasluzhenno-priznali-luchshim-novichkom-sezona-314535/
Теннис
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
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