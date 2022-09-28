Кафельников раскритиковал Терюшкова: «Эту фамилию я даже произносить не буду. Это неуважение к себе»

28 сентября, 12:36
Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова.
Ранее Терюшков заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.
«Больше с бредом этого персонажа мне не звоните! Эту фамилию я даже произносить не буду, потому что это неуважение к себе в первую очередь», — сказал Кафельников «СЭ».
О присвоении Касаткиной звания заслуженного мастера спорта стало известно в понедельник, 27 сентября. 25-летняя спортсменка выиграла 7 турниров WTA, из них шесть — в одиночном разряде.