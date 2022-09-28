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28 сентября, 12:36

Кафельников раскритиковал Терюшкова: «Эту фамилию я даже произносить не буду. Это неуважение к себе»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
Дарья Касаткина.
Фото Global Look Press

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ Романа Терюшкова.

Ранее Терюшков заявил, что планирует оспорить в прокуратуре присвоение теннисистке Дарье Касаткиной звания заслуженного мастера спорта.

«Больше с бредом этого персонажа мне не звоните! Эту фамилию я даже произносить не буду, потому что это неуважение к себе в первую очередь», — сказал Кафельников «СЭ».

О присвоении Касаткиной звания заслуженного мастера спорта стало известно в понедельник, 27 сентября. 25-летняя спортсменка выиграла 7 турниров WTA, из них шесть — в одиночном разряде.

Теннис
Дарья Касаткина
Евгений Кафельников
Роман Терюшков
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Депутат Госдумы РФ Терюшков планирует оспорить в прокуратуре присвоение Касаткиной звания ЗМС

Ольховский — о словах Терюшкова: «Касаткина набрала нужное количество очков для ЗМС»