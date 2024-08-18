Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 14:03

Кафельников — Свентек: «Кто-то заставляет тебя играть? Все, что ты делаешь, это жалуешься!»

Виктория Кравченко
Евгений Кафельников.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников раскритиковал польскую теннисистку Игу Свентек за жалобы на расписание турниров.

«Кто-то заставляет тебя играть? Все, что ты делаешь, это жалуешься! Я скажу тебе, чего ты заслуживаешь! Ты заслуживаешь зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас! Как тебе это?» — написал Кафельников в своих социальных сетях.

17 августа Свентек обыграла россиянку Мирру Андрееву в четвертьфинале турнира в Цинциннати — 4:6, 6:3, 7:5. После матча она прокомментировала игру против 17-летней спортсменки.

Мирра Андреева. Мирра дала бой первой ракетке планеты. Не хватило самую малость

Ранее полька несколько раз высказывалась на тему того, что теннисный тур очень загружен.

Свентек является первой ракеткой мира.

Евгений Кафельников
Ига Свентек
5
Обсудить
Читайте также
«Зенит» продал Коваленко в «Оренбург» за 2 миллиона евро
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» в 5-м туре РПЛ
Лукашенко указал на последствие оттягивания переговоров для Украины
Адесанья проиграл и высказался о конце карьеры. Что произошло после турнира UFC 305
Озвучивший Гомера Симпсона актер дубляжа Борис Быстров умер в 79 лет
МИД РФ опроверг статью WP о срыве секретных переговоров Киева и Москвы
Популярное видео
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченкова проиграла Бадосе в четвертьфинале турнира в Цинциннати