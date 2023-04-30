КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 22:37

Кафельников высказался о выступлениях 15-летней россиянки Андреевой в этом сезоне

Telegram Дзен

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал результаты российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Я рад ее победам, надеюсь, что дальше будет еще лучше. Удивляют ли меня ее результаты в таком юном возрасте? Нет, почему это должно меня удивлять. Были примеры в истории, когда девочки в таком же возрасте добивались еще лучших результатов. Например, Мартина Хингис, Моника Селеш. Таких примеров немало. Поэтому мы очень надеемся, что у Мирры в будущем будут такие же результаты, такие же успехи, как у тех теннисисток, которых я назвал. Мы все болеем и переживаем за нее», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

В этом сезоне 15-летняя Андреева выиграла все 15 официальных матчей на взрослом уровне. До турнира в Мадриде россиянка выиграла два турнира ITF.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-kafel-nikov-nadeyus-chto-dal-she-rezul-taty-andreevoj-budut-eshhe-luchshe/
Теннис
Евгений Кафельников
Мирра Андреева
0
Читайте также
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панова не смогла пробиться в четвертьфинал парного турнира в Мадриде