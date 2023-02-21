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Сегодня, 18:44

Кафельников заявил, что российский женский теннис терпит неудачи

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил выступление россиянки Дарьи Касаткиной на турнире в Дубае.

«Не могу давать Касаткиной каких-то советов, она должна сама осознать свою игру и работать. Очень грустно, что она вылетела из турнира. Российский женский теннис действительно сейчас терпит неудачи, что-то у нас не получается. Хотя рейтинги показывают, что не все так плохо. У нас четыре девушки в топ 30. Рано паниковать, но сейчас трудная полоса у наших женщин», — приводит слова Кафельникова Sport24.

На турнире в Дубае Касаткина уступила в первом круге Барбаре Крейчиковой (4:6, 6:4, 5:7), хотя имела четыре матчбола на своей подаче. На последних четырех турнирах россиянка не проходила дальше второго круга.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-02-21-kafelnikov-rossiyskiy-zhenskiy-tennis-terpit-neudachi-rano-panikovat-no-seychas-trudnaya-polosa
Теннис
Дарья Касаткина
Евгений Кафельников
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