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Сегодня, 13:08

Кафельников заявил, что у Касаткиной есть маленький шанс выиграть Итоговый турнир WTA

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Бывшая первая ракетка мира по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от выступления россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

«Группа у Касаткиной очень сложная. Если Даша будет играть расковано и не будет оказывать на себя какого-то дополнительного давления, то она может добиться достойного результата. Есть вероятность, что Касаткина может выиграть этот турнир, но она очень маленькая, однако мы будем надеяться», — приводит слова Кафельникова Metaratings.ru.

На групповом этапе Итогового турнира WTA Касаткина сыграет с полячкой Игой Швентек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролиной Гарсией.

Мария Шарапова пока является единственной россиянкой, которая одержала победу на Итоговом турнире.

Турнир проходит с 31 октября по 7 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/kafelnikov-est-veroyatnost-chto-kasatkina-mozhet-vyigrat-itogovyy-turnir-wta-1401007/
Теннис
Дарья Касаткина
Евгений Кафельников
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