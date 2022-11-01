Кафельников заявил, что у Касаткиной есть маленький шанс выиграть Итоговый турнир WTA

Бывшая первая ракетка мира по теннису Евгений Кафельников поделился ожиданиями от выступления россиянки Дарьи Касаткиной на Итоговом турнире WTA.

«Группа у Касаткиной очень сложная. Если Даша будет играть расковано и не будет оказывать на себя какого-то дополнительного давления, то она может добиться достойного результата. Есть вероятность, что Касаткина может выиграть этот турнир, но она очень маленькая, однако мы будем надеяться», — приводит слова Кафельникова Metaratings.ru.

На групповом этапе Итогового турнира WTA Касаткина сыграет с полячкой Игой Швентек, американкой Кори Гауфф и француженкой Каролиной Гарсией.

Мария Шарапова пока является единственной россиянкой, которая одержала победу на Итоговом турнире.

Турнир проходит с 31 октября по 7 ноября.