Калашникова и Рахимова вышли в полуфинал турнира в Гвадалахаре

Грузинка Оксана Калашникова и россиянка Камилла Рахимова одержали победу в четвертьфинале турнира в Гвадалахаре в парном разряде. В двух сетах они выиграли у россиянки Валерии Савиных и канадки Марины Стакушич — 6:2, 6:4.

Следующими соперницами Калашниковой и Рахимовой будут Анна Данилина из Казахстана и Ирина Хромачева из России.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open Akron presented by Santander

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Оксана Калашникова/Камилла Рахимова (Грузия/Россия, 4) — Валерия Савиных/Марина Стакушич (Россия/Канада) — 6:2, 6:4