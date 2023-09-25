Калинина обыграла Крюгер и вышла во второй круг турнира в Токио

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом круге турнира в Токио обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 26-летней украинки 3 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6. Во втором круге Калинина встретится с француженкой Каролин Гарсией. Токио (Япония) Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis Призовой фонд 780 637 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Ангелина Калинина (Украина) — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 6:1