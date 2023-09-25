Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:31

Калинина обыграла Крюгер и вышла во второй круг турнира в Токио

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в первом круге турнира в Токио обыграла американку Эшлин Крюгер со счетом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 26-летней украинки 3 эйса, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 6.

Во втором круге Калинина встретится с француженкой Каролин Гарсией.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Эшлин Крюгер (США) — 6:3, 6:1

Ангелина Калинина
0
Читайте также
Абаскаль пошел по пути Карреры. После приезда итальянца в Москву «Спартак» второй раз подряд побеждает 1:0
Костомаров и Домнина рассказали о перенесенных фигуристом инсульте и коме
В Италии умер один из главарей сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро
Экс-ведущий Fox Карлсон обвинил власти США в срыве его интервью с Путиным
Эксперт Шурыгин рассказал о военном значении города Токмак
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российские теннисисты Потапова и Шевченко объявили о помолвке