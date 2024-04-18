Калинина сыграет против Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира в Руане

Украинская теннисистка Ангелина Калинина обыграла итальянку Мартину Тревизан во втором круге турнира в Руане. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу представительницы Украины. В четвертьфинале турнира Калинина встретится с россиянкой Миррой Андреевой, которая днем ранее одолела соотечественницу Элину Аванесян. Руан (Франция) Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole Призовой фонд 267 082 долларов Закрытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Ангелина Калинина (Украина, 3) — Мартина Тревизан (Италия) — 6:2, 6:3