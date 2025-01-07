Калинская проиграла Бенчич в турнире в Аделаиде, россиянка снялась во втором сете

Россиянка Анна Калинская проиграла швейцарке Белинде Бенчич в первом круге турнира в Аделаиде. 14-я ракетка мира из-за плохого самочувствия отказалась продолжать матч в начале второго сета при счете 2:6, 0:1. Игра продлилась 49 минут. Бенчич во втором круге встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой. Аделаида (Австралия) Турнир WTA Adelaide International Призовой фонд 1 064 510 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Белинда Бенчич (Швейцария, Q) — Анна Калинская (Россия, 7) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока