Калинская проиграла Бенчич в турнире в Аделаиде, россиянка снялась во втором сете

Сегодня, 11:37
Россиянка Анна Калинская проиграла швейцарке Белинде Бенчич в первом круге турнира в Аделаиде.
14-я ракетка мира из-за плохого самочувствия отказалась продолжать матч в начале второго сета при счете 2:6, 0:1. Игра продлилась 49 минут.
Бенчич во втором круге встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Белинда Бенчич (Швейцария, Q) — Анна Калинская (Россия, 7) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока