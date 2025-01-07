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Сегодня, 11:37

Калинская проиграла Бенчич в турнире в Аделаиде, россиянка снялась во втором сете

Руслан Минаев
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Россиянка Анна Калинская проиграла швейцарке Белинде Бенчич в первом круге турнира в Аделаиде.

14-я ракетка мира из-за плохого самочувствия отказалась продолжать матч в начале второго сета при счете 2:6, 0:1. Игра продлилась 49 минут.

Бенчич во втором круге встретится с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Белинда Бенчич (Швейцария, Q) — Анна Калинская (Россия, 7) — 6:2, 1:0 отказ 2-го игрока

4
Анна Калинская
Белинда Бенчич
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