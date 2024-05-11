Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 13:48

Калинская и Веснина вылетели в первом круге парного турнира в Риме

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Россиянки Анна Калинская и Елена Веснина не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира WTA в Риме (Италия).

В первом круге теннисистки уступили паре Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия) в двух сетах — 5:7, 2:6.

Во втором круге Сувэй и Мертенс встретятся с победителем матча Мию Като/Надежда Киченок (Япония/Украина) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) — Анна Калинская/Елена Веснина (Россия, WC) — 7:5, 6:2

1
0
Читайте также
Биография Майка Тайсона: жизнь и карьера легенды бокса
Австрия сыграет на Евро-2024 в группе с Польшей, Нидерландами и Францией
Появился список погибших при падении автобуса с моста в Петербурге
Мбаппе попрощался с «ПСЖ», на его место придет Хвича и даже Макрон не помешает трансферу. Что известно об уходе Килиана в «Реал»
Водитель столкнувшегося с автобусом в Петербурге авто рассказал подробности
Медведев посоветовал Кэмерону быть поаккуратнее после слов о Путине
Популярное видео
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Алавес» — «Жирона»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 10 мая
Серебряков отвечает на неудобные вопросы
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Охдуд» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Авангард» получил вратаря Бердина, Немировски — в «Барысе»
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Соболенко вышла в третий круг турнира в Риме

Свентек обыграла Путинцеву и вышла в третий круг турнира в Риме