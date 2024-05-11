Калинская и Веснина вылетели в первом круге парного турнира в Риме

Россиянки Анна Калинская и Елена Веснина не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира WTA в Риме (Италия).

В первом круге теннисистки уступили паре Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия) в двух сетах — 5:7, 2:6.

Во втором круге Сувэй и Мертенс встретятся с победителем матча Мию Като/Надежда Киченок (Япония/Украина) — София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Си Сувэй/Элисе Мертенс (Тайвань/Бельгия, 1) — Анна Калинская/Елена Веснина (Россия, WC) — 7:5, 6:2