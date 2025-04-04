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4 апреля, 23:05

Калинская проиграла Кенин в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Руслан Минаев
Анна Калинская.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Россиянка Анна Калинская уступила американке Софии Кенин в 1/4 финала турнира серии WTA 500 в Чарльстоне — 4:6, 3:6.

Матч длился 1 час 15 минут. Калинская за игру сделала 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов. У Кенин — 1 эйс, 3 двойные ошибки и 4 из 7 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале Кенин сыграет с победительницей матча Аманда Анисимова (США, 8) — Эмма Наварро (США, 4).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

София Кенин (США) — Анна Калинская (Россия, 14) — 6:4, 6:3

3
Анна Калинская
София Кенин
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