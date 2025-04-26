Калинская проиграла Киз в третьем круге турнира в Мадриде

Сегодня, 16:09
Россиянка Анна Калинская уступила американке Мэдисон Киз в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде — 5:7, 6:7 (3:7). Матч длился 1 час 49 минут.
Калинская за игру допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 12 брейк-пойнтов. У Киз — 4 эйса, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 4.
Киз сыграет с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Эмма Наварро (США).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 963 700 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Мэдисон Киз (США, 5) — Анна Калинская (Россия, 30) — 7:5, 7:6 (7:3)