Калинская победила Макнелли во втором круге турнира в Чарльстоне

Россиянка Анна Калинская обыграла американку Кэтрин Макнелли во втором круге турнира в Чарльстоне — 6:1, 6:4.

Матч длился 1 час 17 минут. Калинская за игру сделала 1 эйс и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. У Макнелли — 3 двойные ошибки и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

33-я ракетка мира в третьем круге встретится с американкой Мэдисон Киз.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 14) — Кэтрин Макнелли (США, Q) — 6:1, 6:4