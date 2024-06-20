Калинская на отказе Вондроушовой вышла в третий круг турнира в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская вышла в третий круг турнира в Берлине.

Во втором круге россиянка встретилась с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая отказалась от продолжения борьбы при счете 5:5 в первом сете.

В следующем круге Калинская сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Берлин (Германия)

Турнир WTA ecotrans Ladies Open

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — 5:5 отказ 2-го игрока