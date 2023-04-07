Калинская не смогла завершить матч с Жабер в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Сегодня, 21:00
Российская теннисистка Анна Калинская не смогла выйти в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне.
В четвертьфинале она играла с тунисской Онс Жабер и отказалась от продолжения игры при счете 0:6, 1:4. Калинская взяла медицинскую паузу, после чего приняла решение не доигрывать матч. Соперницы провели на корте 46 минут.
Во время матча 70-я ракетка мира Калинская ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 3. На счету 5-й ракетки мира Жабер 4 эйса, ни одной двойной и 4 реализованных брейк-пойнта из 6.
В полуфинале турнира Жабер сразится с победительницей матча Мэдисон Кис (США) — Дарья Касаткина (Россия).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Онс Жабер (Тунис, 2) — Анна Калинская (Россия) — 6:0, 4:1 отказ 2-го игрока