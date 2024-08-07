Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
WTA. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 05:02

Калинская победила Чирико и вышла во второй круг турнира в Торонто

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в первом круге турнира в Торонто. В двух сетах она переиграла американку Луизу Чирико — 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. 25-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача на вылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 4).

В следующем круге Калинская сыграет против Леси Цуренко из Украины.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Луиза Чирико (США) — 6:2, 6:3

Источник: Сетка турнира
Теннис
Анна Калинская
Обсудить
Читайте также
Провалившая гендерный тест боксерша из Алжира вышла в финал Олимпиады-2024
11-летняя скейтбордистка установила национальный рекорд Китая на Олимпиаде-2024
Алаудинов заявил о «жестком отпоре» боевикам ВСУ на границе с Курской областью
МИД России призвал СМИ не искажать заявления ведомства
Ефрейтор Шкаров уничтожил огневые точки ВСУ и помог штурмовикам взять опорпукт
ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. Что известно
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Павлюченкова потерпела поражение от Азаренко на старте турнира в Торонто