Калинская победила Чирико и вышла во второй круг турнира в Торонто

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу в первом круге турнира в Торонто. В двух сетах она переиграла американку Луизу Чирико — 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 10 минут. 25-летняя россиянка 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы — 1 подача на вылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта (из 4).

В следующем круге Калинская сыграет против Леси Цуренко из Украины.

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Луиза Чирико (США) — 6:2, 6:3