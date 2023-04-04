Калинская обыграла Калинину и вышла во второй круг турнира в Чарльстоне

Сегодня, 00:44
Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Чарльстоне обыграла украинку Ангелину Калинину со счетом 7:6 (8:6), 6:4.
Встреча продолжалась 2 часа. На счету 24-летней россиянки эйс, две двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Калинская встретится с Ализе Корне из Франции.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия) — Ангелина Калинина (Украина, 11) — 7:6 (8:6), 6:4