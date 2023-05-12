Калинская обыграла Мертенс и вышла в третий круг турнира WTA в Риме

Российская теннисистка Анна Калинская обыграла бельгийку Элизе Мертенс во втором круге турнира WTA в Риме (6:4, 4:6, 6:3). Встреча длилась 2 часа 33 минуты .

Калинская трижды подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. В активе Мертенс 9 эйсов, 11 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге россиянка сыграет с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) и Ясмин Паолини (Италия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — 6:4, 4:6, 6:3