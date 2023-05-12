Калинская обыграла Мертенс и вышла в третий круг турнира WTA в Риме

Сегодня, 19:38
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла бельгийку Элизе Мертенс во втором круге турнира WTA в Риме (6:4, 4:6, 6:3). Встреча длилась 2 часа 33 минуты .
Калинская трижды подала на вылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. В активе Мертенс 9 эйсов, 11 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге россиянка сыграет с победителем пары Елена Рыбакина (Казахстан) и Ясмин Паолини (Италия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 572 618 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — 6:4, 4:6, 6:3