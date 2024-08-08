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Сегодня, 19:24

Калинская обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг турнира в Торонто

Сергей Разин
корреспондент
Анна Калинская.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира в Торонто обыграла украинку Лесю Цуренко со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 25-летней россиянки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге Калинская встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Аманда Анисимова (США).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анна Калинская (Россия, 10) — Леся Цуренко (Украина) — 6:2, 6:2

Анна Калинская
Леся Цуренко
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