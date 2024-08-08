Калинская обыграла украинку Цуренко и вышла в третий круг турнира в Торонто

Сегодня, 19:24
Российская теннисистка Анна Калинская во втором круге турнира в Торонто обыграла украинку Лесю Цуренко со счетом 6:2, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету 25-летней россиянки 2 эйса, двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11.
В третьем круге Калинская встретится с победительницей матча Дарья Касаткина (Россия) — Аманда Анисимова (США).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open presented by Rogers
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анна Калинская (Россия, 10) — Леся Цуренко (Украина) — 6:2, 6:2