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Сегодня, 18:59

Павлюченкова не смогла выйти во второй круг турнира в Страсбурге

Алина Савинова
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла украинке Ангелине Калининой в первом круге турнира в Страсбурге — 3:6, 6:3, 3:6.

Встреча продолжалась 2 часа 49 минут. Россиянка 6 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету украинской спортсменки 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 20.

Следующей соперницей Калининой станет либо француженка Фиона Ферро, либо квалифаер.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 922 573 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 8) — 6:3, 3:6, 6:4

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Ангелина Калинина
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