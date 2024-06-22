Калинская поделилась эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Берлине

Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход в полуфинал турнира в Берлине. Она вышла в 1/2 финала после снятия с матча белоруски Арины Соболенко из-за проблем с правым плечом.

«Я играла очень хорошо, у меня было неплохое начало. Я рада выйти в полуфинал. С нетерпением жду этого и рада провести три матча [здесь], четвертый — на траве. Это придает мне уверенности в долгосрочной перспективе», — цитирует Калинскую сайт WTA.

В полуфинале турнира россиянка сыграет с Викторией Азаренко. Белоруска дошла до этой стадии после снятия представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.