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Сегодня, 15:27

Калинская поделилась эмоциями от выхода в полуфинал турнира в Берлине

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Анна Калинская прокомментировала выход в полуфинал турнира в Берлине. Она вышла в 1/2 финала после снятия с матча белоруски Арины Соболенко из-за проблем с правым плечом.

«Я играла очень хорошо, у меня было неплохое начало. Я рада выйти в полуфинал. С нетерпением жду этого и рада провести три матча [здесь], четвертый — на траве. Это придает мне уверенности в долгосрочной перспективе», — цитирует Калинскую сайт WTA.

В полуфинале турнира россиянка сыграет с Викторией Азаренко. Белоруска дошла до этой стадии после снятия представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Анна Калинская
Арина Соболенко
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Калинская вышла в полуфинал турнира в Берлине после снятия Соболенко