Калинская поднялась на 11-е место в обновленном рейтинге WTA

Сегодня, 04:16
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.
Лидером является белорусская теннисистка Арина Соболенко, второе место занимает Ига Свентек из Польши, на третьей строчке — американка Кори Гауфф.
Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, идущая на девятом месте. Анна Калинская поднялась на одну строчку и теперь занимает 11-ю позицию. Диана Шнайдер поднялась на 14-ю строчку, Мирра Андреева — на 16-ю.
Рейтинг WTA от 28 октября:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9016 очков
2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7970
3 (3). Кори Гауфф (США) — 5230
4 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 5144
5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4971
6 (4). Джессика Пегула (США) — 4705
7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4540
8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698
9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3500
10 (11). Дэниэлл Коллинз (США) — 3176...
11 (12). Анна Калинская (Россия) — 2975...
14 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2726
16 (17). Мирра Андреева (Россия) — 2578...
24 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1885...
27 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848...
30 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796...
35 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...
63 (61). Камила Рахимова (Россия) — 990
67 (65). Эрика Андреева (Россия) — 947...
75 (85). Анна Блинкова (Россия) — 893...
76 (72). Вероника Кудерметова (Россия) — 888...