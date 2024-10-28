Калинская поднялась на 11-е место в обновленном рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга в одиночном разряде.

Лидером является белорусская теннисистка Арина Соболенко, второе место занимает Ига Свентек из Польши, на третьей строчке — американка Кори Гауфф.

Лучшей из россиянок остается Дарья Касаткина, идущая на девятом месте. Анна Калинская поднялась на одну строчку и теперь занимает 11-ю позицию. Диана Шнайдер поднялась на 14-ю строчку, Мирра Андреева — на 16-ю.

Рейтинг WTA от 28 октября:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9016 очков

2 (2). Ига Свентек (Польша) — 7970

3 (3). Кори Гауфф (США) — 5230

4 (6). Ясмин Паолини (Италия) — 5144

5 (5). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4971

6 (4). Джессика Пегула (США) — 4705

7 (7). Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4540

8 (8). Эмма Наварро (США) — 3698

9 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 3500

10 (11). Дэниэлл Коллинз (США) — 3176...

11 (12). Анна Калинская (Россия) — 2975...

14 (16). Диана Шнайдер (Россия) — 2726

16 (17). Мирра Андреева (Россия) — 2578...

24 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 1885...

27 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1848...

30 (29). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1796...

35 (37). Анастасия Потапова (Россия) — 1482...

63 (61). Камила Рахимова (Россия) — 990

67 (65). Эрика Андреева (Россия) — 947...

75 (85). Анна Блинкова (Россия) — 893...

76 (72). Вероника Кудерметова (Россия) — 888...