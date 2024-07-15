Калинская поднялась на 17-е место в рейтинге WTA

Сегодня, 10:00
Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга.
Лучшей из россиянок осталась Дарья Касаткина, занимающая 12-е место. Анна Калинская, которая дошла до четвертого круга Уимблдона, поднялась с 18-й на 17-ю строчку.
Лидировать в рейтинге продолжает польская теннисистка Ига Свентек, вылетевшая от Юлии Путинцевой в третьем круге Уимблдона. Второе место сохранила Коко Гауфф (США), третье — Арина Соболенко (Белоруссия).
Чешка Барбора Крейчикова, ставшая победительницей Уимблдона, поднялась на 22 позиции — с 32-й на 10-ю.
Рейтинг WTA:
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