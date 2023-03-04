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Сегодня, 02:02

Калинская проиграла Коллинз в четвертьфинале турнира в Остине

Евгений Козинов
Корреспондент
Анна Калинская.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Анна Калинская проиграла в 1/4 финала турнира в Остине. В трех сетах она уступила американке Дэниэлл Коллинз — 6:3, 2:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 49 минут. 24-летняя россиянка записала на свой счет 1 эйс, 4 ошибки на подаче и 3 из 7 реализованных брейк-пойнтов. У ее 29-летней соперницы 2 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

Следующей соперницей американской теннисистки будет Марта Костюк из Украины.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Дэниэлл Коллинз (США, 4) — Анна Калинская (Россия) — 3:6, 6:2, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/austin/2023/
Теннис
Анна Калинская
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