Калинская проиграла Мартич в трех сетах в третьем круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анна Калинская не смогла пробиться в четвертый круг турнира WTA серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

В третьем круге Калинская уступила Петре Мартич из Хорватии в трех сетах — 3:6, 6:4, 3:6.

Соперницей Мартич в четвертом круге станет победитель матча Барбора Крейчикова (Чехия, 11) — Ван Сиюй (Китай).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 652 174 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Петра Мартич (Хорватия, 27) — Анна Калинская (Россия) — 6:3, 4:6, 6:3