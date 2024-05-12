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Сегодня, 21:27

Калинская проиграла украинке Свитолиной в третьем круге турнира в Риме

Игнат Заздравин
Корреспондент
Анна Калинская.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Анна Калинская уступила украинке Элине Свитолиной в третьем круге турнира в Риме — 3:6, 3:6.

Игра продолжалась 1 час 14 минут.

Калинская не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Свитолиной 2 подачи навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

Следующей соперницей Свитолиной станет Арина Соболенко (Белоруссия, 2).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 5 509 771 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Элина Свитолина (Украина, 16) — Анна Калинская (Россия, 23) — 6:3, 6:3

Теннис
Анна Калинская
Элина Свитолина
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