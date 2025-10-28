Калинская победила Рахимову в первом круге турнира в Гонконге

28 октября, 14:20
Россиянка Анна Калинская победила соотечественницу Камиллу Рахимову в первом круге турнира в Гонконге — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 28 минут.
Калинская (35-я ракетка мира) за игру сделала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Рахимовой (106-я ракетка) — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.
В следующем матче Калинская сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Вероника Эрьявец (Словения).
Гонконг (Китай)
Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open
Призовой фонд 275 094 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, 6) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 6:4
Эмилиана Аранго (Колумбия, 8) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4
Лейла Фернандес (Канада, 2) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 6:4
Сон Морфей
Борьба двух сосочек!
28.10.2025