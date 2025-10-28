Видео
28 октября, 14:20

Калинская победила Рахимову в первом круге турнира в Гонконге

Руслан Минаев
Анна Калинская.
Фото Getty Images

Россиянка Анна Калинская победила соотечественницу Камиллу Рахимову в первом круге турнира в Гонконге — 6:4, 6:4. Матч длился 1 час 28 минут.

Калинская (35-я ракетка мира) за игру сделала 5 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. У Рахимовой (106-я ракетка) — 4 эйса, 6 двойных ошибок и 2 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

В следующем матче Калинская сыграет с победительницей матча Чжан Шуай (Китай) — Вероника Эрьявец (Словения).

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, 6) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:4, 6:4

Эмилиана Аранго (Колумбия, 8) — Моюка Утидзима (Япония) — 6:7 (3:7), 6:1, 6:4

Лейла Фернандес (Канада, 2) — Ван Сиюй (Китай) — 6:1, 6:4

    Теннис
    Анна Калинская
    Камилла Рахимова
