Калинская сыграет с Бадосой во втором круге турнира в Цинциннати

Сегодня, 20:03
Российская теннисистка Анна Калинская обыграла чешку Катерину Синякову в первом круге турнира WTA 1000 в Цинциннати — 1:6, 6:2, 6:3.
Продолжительность игры составила 1 час 47 минут.
У 16-й ракетки мира Калинской ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10. 36-я ракетка мира Синякова 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.
Во втором круге Калинская сыграет с Паулой Бадосой (Испания), которая на старте турнира обыграла американку Пейтон Стирнс (6:2, 7:5).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Cincinnati Open
Призовой фонд 3 211 715 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, 13) — Катерина Синякова (Чехия) — 1:6, 6:2, 6:2
Паула Бадоса (Испания) — Пейтон Стирнс (США, WC) — 6:2, 7:5