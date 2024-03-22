Калинская сыграет с Остапенко в третьем круге турнира в Майами

Елена Остапенко из Латвии одержала победу во втором круге турнира в Майами. В двух сетах она выиграла у немки Лауры Зигемунд — 7:6 (7:3), 6:4.

Матч длился 2 часа 5 минут. 26-летняя латвийская теннисистка сделала 3 подачи навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).

Следующей соперницей Остапенко будет россиянка Анна Калинская.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Остапенко (Латвия, 9) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 7:6 (7:3), 6:4

Даяна Ястремская (Украина, 28) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 7:5, 7:5