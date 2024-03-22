Калинская сыграет с Остапенко в третьем круге турнира в Майами

22 марта, 02:31
Елена Остапенко из Латвии одержала победу во втором круге турнира в Майами. В двух сетах она выиграла у немки Лауры Зигемунд — 7:6 (7:3), 6:4.
Матч длился 2 часа 5 минут. 26-летняя латвийская теннисистка сделала 3 подачи навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 4 подачи навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта (из 6).
Следующей соперницей Остапенко будет россиянка Анна Калинская.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Остапенко (Латвия, 9) — Лаура Зигемунд (Германия, Q) — 7:6 (7:3), 6:4
Даяна Ястремская (Украина, 28) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 7:5, 7:5