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Сегодня, 14:55

Калинская сыграет с Парри во втором круге турнира в Мадриде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стала известна соперница российской теннисистки Анны Калинской во втором круге турнира WTA 1000 в Мадриде.

Калинская сыграет с француженкой Диан Парри, которая на старте турнира победила румынку Ирину-Камелию Бегу — 6:3, 6:4.

Матч второго круга между теннисистками пройдет в четверг, 24 апреля.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 963 700 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Диан Парри (Франция, Q) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:3, 6:4

Теннис
Анна Калинская
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