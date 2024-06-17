Калинская сыграет с Вондроушовой во втором круге турнира в Берлине

Сегодня, 20:06
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в первом круге турнира в Берлине обыграла испанку Ребеку Масарову со счетом 6:4, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету 24-летней чешки 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
Во втором круге Вондроушова встретится с россиянкой Анной Калинской.
Берлин (Германия)
Турнир WTA ecotrans Ladies Open
Призовой фонд 922 573 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Ребека Масарова (Испания, Q) — 6:4, 6:3