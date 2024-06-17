Калинская сыграет с Вондроушовой во втором круге турнира в Берлине

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова в первом круге турнира в Берлине обыграла испанку Ребеку Масарову со счетом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 18 минут. На счету 24-летней чешки 6 эйсов, 4 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 7. Во втором круге Вондроушова встретится с россиянкой Анной Калинской. Берлин (Германия) Турнир WTA ecotrans Ladies Open Призовой фонд 922 573 долларов Открытые корты, трава Одиночный разряд Первый круг Маркета Вондроушова (Чехия, 5) — Ребека Масарова (Испания, Q) — 6:4, 6:3