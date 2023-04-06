Калинская сыграет с Жабер в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Сегодня, 21:16
Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла американку Кэролайн Доулхайд в третьем круге турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).
Матч завершился со счетом 6:3, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.
5-я ракетка мира Жабер 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 172-й ракетки мира Доулхайд 1 эйс, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.
В четвертьфинале турнира Жабер сыграет с россиянкой Анной Калинской.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Credit One Charleston Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Онс Жабер (Тунис, 2) — Кэролайн Доулхайд (США, WC) — 6:3, 7:5