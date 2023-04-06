Калинская сыграет с Жабер в четвертьфинале турнира в Чарльстоне

Тунисская теннисистка Онс Жабер обыграла американку Кэролайн Доулхайд в третьем круге турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5. Спортсменки провели на корте 1 час 21 минуту.

5-я ракетка мира Жабер 2 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету 172-й ракетки мира Доулхайд 1 эйс, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале турнира Жабер сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Credit One Charleston Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис, 2) — Кэролайн Доулхайд (США, WC) — 6:3, 7:5