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Сегодня, 06:45

Калинская в трех сетах проиграла Рыбакиной во втором круге турнира в Майами

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Калинская проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной во втором круге турнира WTA 1000 в Майми.

Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 3:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 15 минут.

64-я ракетка мира Калинская 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету 7-й ракетки мира Рыбакиной 14 эйсов, 7 двойных и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге турнира Рыбакина сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 10) — Анна Калинская (Россия) — 7:5, 4:6, 6:3

Теннис
Анна Калинская
Елена Рыбакина
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